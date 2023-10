Plateforme de test publique Baidu, tout le monde peut tester, effectuer de petites tâches et obtenir des chèques-cadeaux et des prix à tout moment Baidu Crowdsourcing App est une nouvelle plate-forme à temps partiel sous Baidu Public Test (test.baidu.com), qui permet aux utilisateurs de gagner de l'argent à temps partiel en prenant des photos, en collectant des voix, en enregistrant des vidéos, etc. Que vous soyez étudiant, employé de bureau, indépendant avec beaucoup de temps libre, coursier, mère, chauffeur, syndicat, petit studio, etc., tant que vous disposez d'un smartphone, vous ne pas être soumis aux restrictions du système de travail traditionnel et bénéficier des avantages supplémentaires apportés par le travail à temps partiel. Plateforme de tests publics Baidu, tests publics, petites tâches, chèques-cadeaux et prix L'application Baidu Crowdsourcing est une nouvelle forme de plateforme d'emploi à temps partiel sous Baidu Zhongce (test.baidu.com), qui permet aux utilisateurs de prendre des photos, de collecter des voix, d'enregistrer des vidéos, etc. Que vous soyez étudiant, employé de bureau, indépendant, coursier, mère, chauffeur avec plus de temps libre, ou syndicat, petit studio, etc., tant que vous disposez d'un téléphone intelligent, vous pouvez évitez les contraintes du système de travail traditionnel et profitez des avantages supplémentaires apportés par les emplois à temps partiel.

Site Web : test.baidu.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 百度众测. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.