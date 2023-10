DeepL Translator est un service gratuit de traduction automatique neuronale lancé le 28 août 2017 et développé par DeepL GmbH (Linguee), basée à Cologne, en Allemagne. Il a reçu une presse positive affirmant qu'il est plus précis et nuancé que Google Translate. DeepL propose actuellement des traductions entre les 11 langues et 110 paires de langues suivantes : chinois (simplifié), néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, polonais, Portugais, portugais brésilien, russe et espagnol. De plus, des approximations d’équivalence linguistique sont proposées entre toutes ces langues, en utilisant un processus en deux étapes via un pivot anglais. Il n’y a aucune publicité sur DeepL. L'entreprise souhaite gagner de l'argent en acquérant une licence pour une interface de programmation d'application de traduction.

Site Web : deepl.com

