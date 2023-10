Apprenez l'espagnol, le français, le coréen, l'allemand, l'italien, l'arabe, l'hébreu, le portugais, le chinois, le japonais, le russe et le néerlandais grâce à des cours interactifs, des jeux et des vidéos. Polly Lingual est une plateforme d'apprentissage aux multiples facettes pour l'étude des langues étrangères. Nous proposons actuellement des cours en espagnol, français, chinois, allemand, italien, arabe, hébreu, portugais, coréen, japonais, russe, néerlandais et anglais. Nous comprenons que différentes techniques d'apprentissage sont adaptées à différentes parties de l'expérience d'acquisition d'une langue étrangère. Nos leçons interactives proposent aux étudiants des exercices par cœur pour maîtriser le vocabulaire et la grammaire de base, tandis que les ambassadeurs Polly amènent les étudiants à la maîtrise grâce à un tutorat vidéo en direct. Les leçons interactives utilisent une variété d’algorithmes éprouvés pour rendre l’apprentissage efficace et engageant. Pour accéder à toutes les leçons et fonctionnalités avancées, il faut un abonnement Polly Passport. Les ambassadeurs Polly sont disponibles pour des sessions vidéo privées pour aider les étudiants avec la prononciation, pratiquer la conversation, apprendre les dialectes locaux, et bien plus encore. Les séances vidéos sont vendues séparément, ou par lots de 5 et 10 séances, selon l'Ambassadeur. Certains Ambassadeurs proposent même des cours d'essai de 30 minutes.

Site Web : pollylingu.al

