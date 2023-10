Microsoft Translator est un service cloud de traduction automatique multilingue fourni par Microsoft. Microsoft Translator est intégré à plusieurs produits grand public, développeurs et entreprises ; y compris les applications Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer et Microsoft Translator pour Windows, Windows Phone, iPhone et Apple Watch, ainsi que les téléphones Android et Android Wear. Microsoft Translator propose également des traductions de textes et de paroles via des services cloud pour les entreprises. Le service de traduction de texte via l'API Translator Text va d'un niveau gratuit prenant en charge deux millions de caractères par mois à des niveaux payants prenant en charge des milliards de caractères par mois. La traduction vocale via les services Microsoft Speech est proposée en fonction de la durée du flux audio. Le service prend en charge 73 systèmes linguistiques depuis mai 2020. Il prend également en charge 11 systèmes de traduction vocale qui alimentent actuellement la fonctionnalité de conversation en direct de Microsoft Translator, Skype Translator et Skype pour Windows Desktop, ainsi que les applications Microsoft Translator pour iOS et Android.

Site Web : bing.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Microsoft Translator. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.