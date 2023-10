Microsoft Teams est une plateforme de communication et de collaboration qui combine le chat sur le lieu de travail, les réunions vidéo, le stockage de fichiers et l'intégration d'applications. Le service s'intègre à la suite de productivité bureautique par abonnement Office 365 et propose des extensions qui peuvent s'intégrer à des produits non Microsoft. Microsoft Teams est un concurrent de services tels que Slack et constitue la voie d'évolution et de mise à niveau de Microsoft Skype for Business. Microsoft a annoncé Teams lors d'un événement à New York et a lancé le service dans le monde entier le 14 mars 2017. Il a été créé lors d'un processus interne. hackathon au siège de l'entreprise et est actuellement dirigé par Brian MacDonald, vice-président d'entreprise chez Microsoft.

Site Web : microsoft.com

