Microsoft Planner est une application de planification disponible sur la plateforme Microsoft Office 365. L'application est disponible pour les abonnés premium, professionnels et éducatifs à Office 365. Le 6 juin 2016, Microsoft a rendu l'application disponible pour une version générale et l'a déployée au cours des premières semaines pour les plans d'abonnement éligibles. Planner permet aux utilisateurs et aux équipes de créer planifie, assemble et attribue des tâches, partage des fichiers, communique et collabore avec d'autres utilisateurs, et reçoit des mises à jour de progression via divers moyens sur la plateforme Office 365. Chaque nouveau plan créé dans Planner crée automatiquement un nouveau groupe Office 365.

Site Web : tasks.office.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Microsoft Planner. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.