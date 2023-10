Outlook Calendar Business

Planifiez et partagez les horaires des réunions et des événements, et recevez automatiquement des rappels. Calendrier Microsoft Outlook pour les abonnés Microsoft 365 (Office 365). Outlook sur le Web (anciennement connu sous le nom d'Exchange Web Connect, Outlook Web Access et Outlook Web App) est une application Web de gestion d'informations personnelles de Microsoft. Il comprend un client de messagerie Web, un outil de calendrier, un gestionnaire de contacts et un gestionnaire de tâches. Il comprend également l'intégration de compléments, Skype sur le Web et des alertes ainsi que des thèmes unifiés qui s'étendent sur toutes les applications Web. Outlook sur le Web est disponible pour les abonnés Office 365 et Exchange Online et est inclus avec le serveur Exchange sur site, pour permettre aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes de messagerie via un navigateur Web, sans nécessiter l'installation de Microsoft Outlook ou d'autres clients de messagerie. .

