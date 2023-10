Microsoft OneDrive (anciennement SkyDrive) est un service d'hébergement de fichiers et de synchronisation exploité par Microsoft dans le cadre de sa version Web d'Office. Lancé pour la première fois en août 2007, OneDrive permet aux utilisateurs de stocker des fichiers et des données personnelles telles que les paramètres Windows ou les clés de récupération BitLocker dans le cloud, de partager des fichiers et de synchroniser des fichiers sur des appareils mobiles Android, Windows Phone et iOS, des ordinateurs Windows et macOS et le Consoles Xbox 360 et Xbox One. Les utilisateurs peuvent télécharger des documents Microsoft Office sur OneDrive. OneDrive offre gratuitement 5 Go d'espace de stockage, avec des options de stockage de 100 Go, 1 To et 6 To disponibles séparément ou avec les abonnements Office 365.

Site Web : onedrive.com

