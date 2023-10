Dropbox est un service d'hébergement de fichiers exploité par la société américaine Dropbox, Inc., dont le siège est à San Francisco, en Californie, qui propose un stockage cloud, une synchronisation de fichiers, un cloud personnel et un logiciel client. Dropbox a été fondée en 2007 par Drew Houston et Arash Ferdowsi, étudiants du MIT, en tant que startup, avec un financement initial de l'accélérateur de semences Y Combinator. Dropbox a été classée parmi les startups les plus valorisées aux États-Unis et dans le monde, avec une valorisation de plus de 10 milliards de dollars américains, et elle a été décrite comme l'un des investissements les plus réussis de Y Combinator à ce jour. Cependant, Dropbox a également fait l'objet de critiques et a généré une controverse sur des questions telles que des failles de sécurité et des problèmes de confidentialité. Dropbox est bloqué en Chine depuis 2014. Il a reçu une note de cinq étoiles dans le rapport 2017 « Protection de vos données contre les demandes gouvernementales » de l'Electronic Frontier Foundation.

Site Web : dropbox.com

