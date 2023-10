Avec iCloud Drive, vous pouvez stocker en toute sécurité vos fichiers dans iCloud et y accéder sur iCloud.com et sur votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac et ordinateur Windows. Vous pouvez également stocker automatiquement tous les fichiers des dossiers Bureau et Documents de votre Mac dans iCloud Drive. De cette façon, vous pouvez enregistrer les fichiers là où vous les conservez habituellement sur votre Mac, et ils deviennent disponibles sur iCloud.com et sur tous vos appareils. Sur iCloud.com, vous pouvez utiliser iCloud Drive pour charger et télécharger des fichiers, partager des fichiers, supprimer des fichiers, organiser des fichiers dans des dossiers, renommer des fichiers et récupérer des fichiers récemment supprimés. Vous pouvez également partager des dossiers de fichiers avec d'autres utilisateurs iCloud. Si vous avez des fichiers Pages, Numbers ou Keynote stockés dans iCloud Drive, vous pouvez les ouvrir dans Pages, Numbers ou Keynote sur iCloud.com.

Site Web : icloud.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à iCloud Drive. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.