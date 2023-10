Amazon Drive, anciennement connu sous le nom d'Amazon Cloud Drive, est une application de stockage cloud gérée par Amazon. Le service offre un stockage cloud sécurisé, une sauvegarde de fichiers, un partage de fichiers et une impression de photos. À l'aide d'un compte Amazon, les fichiers et dossiers peuvent être transférés et gérés à partir de plusieurs appareils, notamment des navigateurs Web, des applications de bureau, des mobiles et des tablettes. Amazon Drive permet également à ses utilisateurs américains de commander des tirages photo et des livres photo à l'aide du service Amazon Prints. Aujourd'hui, Amazon Drive propose un stockage de photos gratuit et illimité avec un abonnement Amazon Prime ou un appareil Kindle Fire, ainsi qu'un service de stockage limité payant. Lancé dans les principaux pays, notamment les États-Unis, le Canada, les pays européens, le Japon et l'Australie. Il fonctionne également en Chine et au Brésil en tant que service de stockage gratuit limité à 5 Go.

