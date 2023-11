iCloud est essentiel pour garder les informations personnelles de vos appareils en sécurité, à jour et disponibles où que vous soyez. Sur iCloud.com, vous pouvez accéder à vos photos, fichiers et bien plus encore depuis n'importe quel navigateur Web. Les modifications que vous apportez seront synchronisées avec votre iPhone et d’autres appareils, afin que vous soyez toujours à jour.

Site Web : beta.icloud.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à iCloud Beta. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.