GitHub Web Editor

L'éditeur Web introduit une nouvelle expérience d'édition légère qui s'exécute entièrement dans votre navigateur. Avec l'éditeur Web, vous pouvez parcourir les fichiers et les référentiels de code source à partir de GitHub, ainsi qu'apporter et valider des modifications au code. Vous pouvez ouvrir n’importe quel référentiel, fork ou pull request dans l’éditeur. L'éditeur Web est accessible gratuitement à tous sur GitHub.com. L'éditeur Web offre de nombreux avantages de Visual Studio Code, tels que la recherche, la coloration syntaxique et une vue de contrôle de code source. Vous pouvez également utiliser Settings Sync pour partager vos propres paramètres Visual Studio Code avec l'éditeur. Pour plus d’informations, consultez le guide Paramètres de synchronisation dans la documentation de Visual Studio Code. L'éditeur Web s'exécute entièrement dans le bac à sable de votre navigateur. Il ne clone pas le référentiel, mais charge votre code en appelant les API des services directement depuis votre navigateur. Votre travail est enregistré dans le stockage local du navigateur jusqu'à ce que vous le validiez. Vous pouvez valider vos modifications pour conserver tout nouveau travail. Puisqu’il n’y a pas de calcul associé, vous ne pourrez pas créer et exécuter votre code ni utiliser le terminal intégré. Seul un sous-ensemble d'extensions pouvant s'exécuter sur le Web apparaîtra dans le panneau d'extensions et pourra être installé. De même, la prise en charge de certains langages de programmation peut être plus limitée sur le Web.

Site Web : github.dev

