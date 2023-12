Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Restez synchronisé pendant la distribution ! Additor aide votre équipe à collaborer de manière asynchrone sans friction sur la base de la source unique et vivante de vérité. Vous pouvez organiser et partager différents types de contenu, et suivre clairement le contexte grâce au suivi des modifications et des versions.

Site Web : additor.io

