Craft est une plateforme de données et d'analyse basée sur l'apprentissage automatique qui construit la « source de vérité » sur les entreprises et cartographie l'économie mondiale. Nous organisons des données provenant de milliers de sources pour fournir des profils complets et à jour de secteurs et d'entreprises, allant des entreprises en démarrage aux plus grandes entreprises du monde.

Site Web : craft.co

