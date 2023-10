Gitter est un système de messagerie instantanée et de discussion open source destiné aux développeurs et aux utilisateurs des référentiels GitLab et GitHub. Gitter est fourni sous forme de logiciel en tant que service, avec une option gratuite offrant toutes les fonctionnalités de base et la possibilité de créer une seule salle de discussion privée, ainsi que des options d'abonnement payantes pour les particuliers et les organisations, qui leur permettent de créer un nombre arbitraire de discussions privées. pièces. Des salles de discussion individuelles peuvent être créées pour des référentiels git individuels sur GitHub. La confidentialité des salons de discussion suit les paramètres de confidentialité du référentiel GitHub associé : ainsi, un salon de discussion pour un référentiel GitHub privé (c'est-à-dire réservé aux membres) est également privé pour ceux qui ont accès au référentiel. Un badge graphique reliant au salon de discussion peut ensuite être placé dans le fichier README du référentiel git, le portant à l'attention de tous les utilisateurs et développeurs du projet. Les utilisateurs peuvent discuter dans les salons de discussion ou accéder aux salons de discussion privés pour les référentiels auxquels ils ont accès, en se connectant à Gitter via GitHub (ce qui n'implique pas de partager le mot de passe GitHub de l'utilisateur avec Gitter). Gitter est similaire à Slack. Comme Slack, il enregistre automatiquement tous les messages dans le cloud.

Site Web : gitter.im

