GitLab est un outil de cycle de vie DevOps basé sur le Web qui fournit un gestionnaire de référentiel Git fournissant des fonctionnalités de wiki, de suivi des problèmes et de pipeline d'intégration et de déploiement continu, à l'aide d'une licence open source, développée par GitLab Inc. Le logiciel a été créé par les développeurs ukrainiens Dmitriy. Zaporozhets et Valery Sizov. Le code a été initialement écrit en Ruby, avec certaines parties réécrites plus tard en Go, initialement comme solution de gestion de code source pour collaborer au sein d'une équipe sur le développement de logiciels. Elle a ensuite évolué vers une solution intégrée couvrant le cycle de vie du développement logiciel, puis l'ensemble du cycle de vie DevOps. La pile technologique actuelle comprend Go, Ruby on Rails et Vue.js. Il suit un modèle de développement à noyau ouvert dans lequel la fonctionnalité principale est publiée sous une licence open source (MIT) tandis que les fonctionnalités supplémentaires sont sous une licence propriétaire.

Site Web : gitlab.com

