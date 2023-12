Paltalk est un service de discussion de groupe vidéo propriétaire qui permet aux utilisateurs de communiquer par vidéo, chat sur Internet ou voix. Il propose des salles de discussion et la possibilité pour les utilisateurs de créer leur propre salle de discussion virtuelle publique. Paltalk Desktop est disponible sur macOS et Windows, et l'application Paltalk Video Chat est disponible pour Android et iOS. Alors que les services de base sont gratuits et que les logiciels de base peuvent être téléchargés gratuitement, des abonnements payants et des mises à niveau payantes vers des versions plus performantes sont proposés par AVM Software, les créateurs de Paltalk. Paltalk comptait 5,5 millions d'utilisateurs uniques en 2013. Une infographie créée par la société en 2015 a révélé qu'elle avait dépassé les 100 millions d'utilisateurs.

Site Web : paltalk.com

