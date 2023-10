NordPass est un gestionnaire de mots de passe propriétaire lancé en 2019. Il est destiné à aider ses utilisateurs à organiser leurs mots de passe et à sécuriser leurs notes, en les conservant au même endroit : un coffre-fort de mots de passe crypté. Ce service est disponible en versions gratuite et premium, bien que la version gratuite manque d'une grande partie des fonctionnalités payantes telles que la connexion multi-appareils. NordPass est une application multiplateforme disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Il propose également des extensions de navigateur sur Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Brave, Opera et Safari.

Site Web : account.nordpass.com

