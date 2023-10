Dashlane est un gestionnaire de mots de passe et une application de portefeuille numérique multiplateforme par abonnement disponible sur macOS, Windows, iOS et Android. Dashlane utilise un modèle de tarification Freemium qui comprend à la fois un niveau gratuit et un abonnement premium.

Site Web : dashlane.com

