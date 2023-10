Discord est un logiciel américain gratuit de messagerie instantanée, d'application VoIP et de distribution numérique conçu pour créer des communautés allant des joueurs à l'éducation et aux entreprises. Discord est spécialisé dans la communication textuelle, image, vidéo et audio entre les utilisateurs dans un canal de discussion. Discord fonctionne sur Windows, macOS, Android, iOS, Linux et dans les navigateurs Web. Au 21 juillet 2019, le logiciel comptait plus de 250 millions d'utilisateurs.

Site Web : discord.com

