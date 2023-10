Messages est une application de SMS et de messagerie instantanée développée par Google pour son système d'exploitation mobile Android. Une interface web est également disponible. Lancée le 12 novembre 2014, elle prend en charge les messages Rich Communication Services (RCS) depuis 2018. L'application ne prend pas en charge le cryptage de bout en bout, mais le développement de la fonctionnalité a été observé dans une version interne de l'application divulguée le 23 mai 2020. En avril 2020, l'application comptait plus d'un milliard d'installations, ce qui était probablement dû au déploiement plus large par Google des services de communication riches dans de nombreux pays différents sans l'assistance d'un opérateur.

Site Web : messages.google.com

