Flipboard est une société d'agrégation d'actualités et d'agrégation de réseaux sociaux basée à Palo Alto, en Californie, avec des bureaux à New York, Vancouver et Pékin. Son logiciel, également connu sous le nom de Flipboard, a été lancé pour la première fois en juillet 2010. Il regroupe le contenu des réseaux sociaux, des fils d'actualité, des sites de partage de photos et d'autres sites Web, le présente sous forme de magazine et permet aux utilisateurs de « feuilleter » les articles, les images. et les vidéos partagées. Les lecteurs peuvent également enregistrer des histoires dans les magazines Flipboard. En mars 2016, la société affirme que 28 millions de magazines ont été créés par les utilisateurs sur Flipboard. Le service est accessible via un navigateur Web, ou par une application Flipboard pour Microsoft Windows et macOS, et via des applications mobiles pour iOS et Android. Le logiciel client est disponible gratuitement et est localisé en 21 langues.

Site Web : flipboard.com

