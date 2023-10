Un nouveau réseau social pour un internet plus ouvert, basé sur des flux syndiqués. Comment ça marche? Chaque utilisateur possède son propre kalaksi, un endroit où des planètes peuvent être créées. Les planètes agissent à la fois comme une chronologie (où vous pouvez publier et republier) et comme agrégateurs de flux internes et externes. Chaque planète exporte également son propre flux RSS afin que votre contenu soit facilement accessible depuis ailleurs. Vous pouvez vous abonner aux planètes d'autres utilisateurs, ainsi qu'aux flux RSS/Atom standard. Le nouveau contenu sera automatiquement publié sur les planètes abonnés. Vous pouvez également suivre et commenter toutes les publications, créer des planètes privées ou restreintes et nouer des amitiés avec d'autres utilisateurs pour partager du contenu privé.

Site Web : kalaksi.com

