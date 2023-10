Tumblr (stylisé comme tumblr et prononcé « tumbler ») est un site Web américain de microblogging et de réseautage social fondé par David Karp en 2007 et actuellement détenu par Automattic. Le service permet aux utilisateurs de publier du contenu multimédia et autre sur un blog abrégé. Les utilisateurs peuvent suivre les blogs d'autres utilisateurs. Les blogueurs peuvent également rendre leurs blogs privés. Pour les blogueurs, de nombreuses fonctionnalités du site Web sont accessibles à partir d'une interface « tableau de bord ». Au 12 août 2019, Tumblr héberge plus de 475 millions de blogs. En janvier 2016, le site Web comptait plus de 500 millions de visiteurs mensuels, contre moins de 400 millions en août 2019.

Site Web : tumblr.com

