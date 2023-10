VK (abréviation de son nom d'origine VKontakte ; russe : ВКонта́кте, signifiant InContact) est un service russe de médias sociaux et de réseaux sociaux en ligne basé à Saint-Pétersbourg. VK est disponible en plusieurs langues mais il est principalement utilisé par les russophones. VK permet aux utilisateurs de s'envoyer des messages en public ou en privé ; créer des groupes, des pages publiques et des événements ; partager et étiqueter des images, de l'audio et de la vidéo ; et jouez à des jeux sur navigateur. En août 2018, VK comptait au moins 500 millions de comptes. VK est classé 19e (en août 2019) dans le Top 500 mondial des sites Alexa. Il s'agit du site Web le plus populaire de Russie. Selon SimilarWeb, VK est le 14e site Web le plus visité au monde.

