TikTok, connu en Chine sous le nom de Douyin (chinois : 抖音; pinyin : Dǒuyīn), est un service de réseau social chinois de partage de vidéos appartenant à ByteDance, une société de technologie Internet basée à Pékin et fondée en 2012 par Zhang Yiming. Il est utilisé pour créer de courtes vidéos de musique, de synchronisation labiale, de danse, de comédie et de talents de 3 à 15 secondes, ainsi que de courtes vidéos en boucle de 3 à 60 secondes. ByteDance a lancé Douyin pour la première fois pour le marché chinois en septembre 2016. Plus tard, TikTok a été lancé en 2017 pour iOS et Android sur la plupart des marchés en dehors de la Chine continentale ; cependant, il n'est devenu disponible dans le monde entier, y compris aux États-Unis, qu'après avoir fusionné avec un autre service de médias sociaux chinois Musical.ly le 2 août 2018. TikTok et Douyin ont presque la même interface utilisateur mais n'ont pas accès au contenu de chacun. Leurs serveurs sont chacun basés sur le marché où l'application respective est disponible. En plus du siège de ByteDance à Pékin, TikTok possède également des bureaux mondiaux, notamment à Dublin, Los Angeles, New York, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, Singapour, Jakarta, Séoul et Tokyo. Depuis son lancement en 2016, TikTok/Douyin a rapidement gagné en popularité en Asie de l'Est, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, en Turquie, en Russie et dans d'autres régions du monde. En août 2020, TikTok, sans compter Douyin, avait dépassé le milliard d'utilisateurs dans le monde en moins de quatre ans. En avril 2020, Douyin comptait environ 500 millions d'utilisateurs actifs par mois. En juin 2020, Kevin Mayer est devenu PDG de TikTok et COO de la société mère ByteDance, mais il a démissionné le 27 août, après seulement quatre mois de travail. Auparavant, il était président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International. Le 3 août 2020, le président américain Donald Trump a menacé d'interdire TikTok aux États-Unis le 15 septembre si les négociations en vue du rachat de l'entreprise par Microsoft ou une autre société « très américaine » échouaient. Le 6 août, Trump a signé deux décrets interdisant les « transactions » américaines avec TikTok et WeChat avec sa société mère, ByteDance, qui devraient entrer en vigueur 45 jours après la signature. Elle est interdite par le gouvernement indien depuis juin 2020, ainsi que d'autres applications chinoises, en réponse à un conflit frontalier avec la Chine.

Site Web : tiktok.com

