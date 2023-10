Rotten Tomatoes est un site Web américain d'agrégation de critiques pour le cinéma et la télévision. L'entreprise a été lancée en août 1998 par trois étudiants de premier cycle de l'Université de Californie à Berkeley : Senh Duong, Patrick Y. Lee et Stephen Wang. Bien que le nom « Rotten Tomatoes » soit lié à la pratique du public de jeter des tomates pourries lorsqu'il désapprouve une mauvaise performance scénique, l'inspiration originale vient d'une scène mettant en vedette des tomates dans le film canadien Léolo (1992). Depuis janvier 2010, Rotten Tomatoes est propriété de Flixster, qui a été à son tour acquise par Warner Bros. en 2011. En février 2016, Rotten Tomatoes et son site parent Flixster ont été vendus à Fandango de Comcast. Warner Bros. a conservé une participation minoritaire dans les entités fusionnées, dont Fandango.

Site Web : rottentomatoes.com

