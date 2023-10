Instapaper est un service de création de favoris qui permet d'enregistrer du contenu Web afin de pouvoir le « lire plus tard » sur un autre appareil, tel qu'une liseuse électronique, un smartphone ou une tablette. Le service a été fondé en 2008 par Marco Arment et comptait environ 2 millions d'utilisateurs fin 2011. En avril 2013, Marco a vendu une participation majoritaire à Betaworks et à la mi-2016, Pinterest a acquis la société. En juillet 2018, la propriété d'Instapaper a été transférée de Pinterest à une société nouvellement créée, Instant Paper, Inc. La transition a été achevée le 6 août 2018.

Site Web : instapaper.com

