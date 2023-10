Microsoft Bing

Bing est un moteur de recherche Web détenu et exploité par Microsoft. Le service trouve son origine dans les moteurs de recherche précédents de Microsoft : MSN Search, Windows Live Search et plus tard Live Search. Bing propose une variété de services de recherche, notamment des produits de recherche Web, vidéo, d'images et de cartes. Il est développé en utilisant ASP.NET. Bing, le remplacement de Live Search par Microsoft, a été dévoilé par le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, le 28 mai 2009, lors de la conférence All Things Digital à San Diego, en Californie, pour une sortie le 3 juin 2009. Les nouvelles fonctionnalités notables à l'époque incluaient la liste de suggestions de recherche lors de la saisie des requêtes et une liste de recherches associées (appelée « volet Explorer ») basée sur la technologie sémantique de Powerset, acquise par Microsoft en 2008. En juillet 2009, Microsoft et Yahoo! a annoncé un accord dans lequel Bing alimenterait Yahoo! Recherche. Tout Yahoo! Les clients et partenaires mondiaux de Search ont effectué la transition début 2012. L'accord a été modifié en 2015, ce qui signifie que Yahoo! n'était tenu d'utiliser Bing que pour une « majorité » des recherches. En octobre 2011, Microsoft a déclaré qu'il travaillait sur une nouvelle infrastructure de recherche back-end dans le but de fournir des résultats de recherche plus rapides et légèrement plus pertinents pour les utilisateurs. Connue sous le nom de « Tiger », la nouvelle technologie de service d'indexation a été intégrée à Bing à l'échelle mondiale depuis août de la même année. En mai 2012, Microsoft a annoncé une autre refonte de son moteur de recherche qui inclut « Sidebar », une fonctionnalité sociale qui recherche sur les réseaux sociaux des utilisateurs des informations pertinentes pour la requête de recherche. L'algorithme d'indexation du moteur de recherche BitFunnel et divers composants du moteur de recherche ont été créés. open source par Microsoft en 2016. En octobre 2018, Bing était le troisième moteur de recherche au monde, avec un volume de requêtes de 4,58 %, derrière Google (77 %) et Baidu (14,45 %). Yahoo! La recherche, que Bing alimente en grande partie, en détient 2,63 %.

Site Web : bing.com

