Recherche Naver En septembre 2017, Naver traitait 74,7 % de toutes les recherches sur le Web en Corée du Sud et comptait 42 millions d'utilisateurs inscrits. Plus de 25 millions de Coréens ont Naver comme page de démarrage de leur navigateur par défaut et l'application mobile compte 28 millions de visiteurs quotidiens. Naver est également fréquemment appelé « le Google de la Corée du Sud ».

Site Web : naver.com

