Amazon Music (anciennement Amazon MP3) est une plateforme de streaming musical et un magasin de musique en ligne exploité par Amazon. Lancé en version bêta publique le 25 septembre 2007, il est devenu en janvier 2008 le premier magasin de musique à vendre de la musique sans gestion des droits numériques (DRM) des quatre grands labels de musique (EMI, Universal, Warner et Sony BMG), ainsi que de nombreux indépendants. Tous les morceaux étaient à l'origine vendus au format MP3 à débit binaire variable de 256 kilobits par seconde sans filigrane ni DRM par client ; cependant, certaines pistes sont désormais filigranées. Les accords de licence avec les maisons de disques limitent les pays dans lesquels la musique peut être vendue. Après les États-Unis, Amazon MP3 a été lancé au Royaume-Uni le 3 décembre 2008, en Allemagne le 1er avril 2009 et en France le 10 juin. 2009. L'édition allemande est disponible en Autriche et en Suisse depuis le 3 décembre 2009. La boutique Amazon MP3 a été lancée au Japon le 10 novembre 2010. Les éditions espagnole et italienne ont été lancées le 4 octobre 2012. L'édition au Mexique a été annoncé le 7 novembre 2018. Le 17 septembre 2019, Amazon Music a annoncé le lancement d'Amazon Music HD, un nouveau niveau de musique de qualité sans perte avec plus de 50 millions de chansons en haute définition (16 bits/44,1 kHz) et des millions de chansons en Ultra. Haute définition (24 (bits)/44 (kHz), 24/48, 24/96, 24/192), la plus haute qualité audio en streaming disponible. Amazon fait désormais partie de Tidal et Qobuz qui proposent de la musique sans perte pour les audiophiles. En janvier 2020, Amazon Music comptait 55 millions d'auditeurs.

Site Web : music.amazon.com

