Wynk Music est une application de streaming et de téléchargement de musique, pour toutes les humeurs ! De Rahman à Rihanna, il contient plus de 2,8 millions de chansons couvrant la musique indienne et internationale. Diffusez et téléchargez des chansons sur l'application Wynk Music et découvrez la musique de son immense bibliothèque couvrant une multitude de genres, notamment Bollywood, Pop, Rock, Bhangra, Devotional, Bhajans, Happy, Sad, Romantic, Party, Chill, Love & Old retro. Accédez également à de la musique dans les langues régionales telles que le punjabi, le bhojpuri, le Rajasthani, le marathi, le bengali, le kannada, le gujarati, le tamoul, le telugu, le malayalam et toutes les autres langues du sud de l'Inde. En résumé, nous avons de la musique pour tous les goûts ! Profitez de la musique illimitée à partir de notre grande variété de listes de lecture spécialement conçues pour vous ou créez votre propre liste de lecture. Pour ceux qui aiment simplement s'asseoir et se détendre tout en écoutant de la musique, nous avons le choix entre des stations de radio. Faites groover vos appelants avec Airtel Hellotunes ! Dites adieu à la vieille école « Ring-Ring » et définissez vos chansons préférées comme Hellotune sur Wynk absolument GRATUITEMENT !

Site Web : wynk.in

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Wynk Music. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.