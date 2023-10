Yandex Music est un service de streaming musical développé par Yandex. Les utilisateurs sélectionnent des compositions musicales, des albums, des collections de morceaux musicaux à diffuser sur leur appareil à la demande et reçoivent des recommandations personnalisées. Le service est également disponible sous forme d'application mobile avec des versions compatibles iOS, Android. Le service est disponible en Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan. L'abonnement ne peut être payé qu'à partir des pays pris en charge ci-dessus, mais le service est alors disponible dans tous les autres pays. En octobre 2017, plus de 40 millions de morceaux de musique étaient disponibles sur Yandex Music. Environ 20 millions de personnes utilisent le service au moins une fois par mois. La fonctionnalité la plus populaire de Yandex Music est les listes de lecture intelligentes, qui sont mises à jour quotidiennement pour chaque utilisateur et présentent des pistes récemment écoutées, une musique similaire à leurs favoris et diverses pistes basées sur sur les goûts de l'utilisateur.

Site Web : music.yandex.com

