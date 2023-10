Pandora est un service américain de streaming musical par abonnement appartenant à Sirius XM Holdings. Basé à Oakland, en Californie, le service se concentre sur les recommandations basées sur le « Music Genome Project » – un moyen de classer les chansons individuelles selon leurs traits musicaux. Le service a été initialement lancé sur le marché grand public en tant que service de radio Internet, qui générerait des chaînes personnalisées basées sur ces caractéristiques et chansons appréciées par l'utilisateur ; ce service est disponible dans un niveau financé par la publicité et dans une version par abonnement. En 2017, le service a lancé Pandora Premium, une version à la demande du service plus conforme aux concurrents contemporains. La société a été fondée en 2000 sous le nom de Savage Beast Technologies et initialement conçue comme une société interentreprises accordant des licences au Music Genome Project aux détaillants en tant que plate-forme de recommandation. En 2005, la société s'est tournée vers le marché grand public en lançant Pandora en tant que produit de radio Internet. Pandora est un service freemium ; les fonctionnalités de base sont gratuites avec des publicités ou des limitations, tandis que des fonctionnalités supplémentaires, telles qu'une qualité de streaming améliorée, des téléchargements de musique et des chaînes hors ligne, sont proposées via des abonnements payants. En 2019, Pandora comptait environ 63,5 millions d'utilisateurs mensuels actifs et 6,2 millions d'abonnés. En février 2019, Sirius XM Holdings a acquis Pandora pour 3,5 milliards de dollars en actions.

Site Web : pandora.com

