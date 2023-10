iHeartRadio est une plateforme américaine de diffusion gratuite, de podcast et de radio en streaming appartenant à iHeartMedia, Inc. Elle a été fondée en avril 2008. Depuis 2019, iHeartRadio fonctionne comme la marque faîtière nationale du réseau radio d'iHeartMedia, regroupant plus de 850 stations de radio iHeartMedia locales à travers le monde. États-Unis, ainsi que des centaines d'autres stations de divers autres médias (des sociétés telles que Cumulus Media, Cox Radio et Beasley Broadcast Group utilisent également ce service). Le service comprend plus de 250 000 podcasts, propose un système de recommandation musicale et des fonctionnalités à la demande, et permet aux auditeurs de sauvegarder et de rejouer des chansons issues de diffusions en direct dans des listes de lecture numériques. Les fonctionnalités à la demande nécessitent des frais d'abonnement. iHeartRadio est disponible sur plus de 250 plates-formes et 2 000 appareils, notamment des haut-parleurs intelligents, des tableaux de bord automatiques numériques, des tablettes, des appareils portables, des smartphones, des assistants virtuels, des téléviseurs et des consoles de jeux. iHeartRadio a lancé des événements de marque à l'échelle nationale, en commençant par le premier iHeartRadio Music Festival en 2011. D'autres événements iHeartRadio majeurs incluent l'iHeartRadio Fiesta Latina, l'iHeartCountry Festival, l'iHeartRadio ALTer Ego, la tournée nationale iHeartRadio Jingle Ball, l'iHeartRadio Wango Tango et les iHeartRadio Music Awards. iHeartRadio organise régulièrement des performances intimistes dans les cinémas iHeartRadio de Los Angeles et de New York.

Site Web : iheart.com

