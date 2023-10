National Public Radio (NPR, stylisée en minuscules) est une organisation médiatique américaine à but non lucratif, financée par des fonds privés et publics et basée à Washington, D.C. NPR diffère des autres organisations médiatiques à but non lucratif, telles que AP, en ce sens qu'elle a été créée par un loi du Congrès et la plupart de ses stations membres appartiennent à des entités gouvernementales (souvent des universités publiques). Elle sert de syndicateur national à un réseau de plus de 1 000 stations de radio publiques aux États-Unis. NPR produit et distribue des programmes d'information et culturels. Les émissions phares de l'organisation sont deux émissions d'information en voiture, Morning Edition et All Things Considered de l'après-midi ; les deux sont diffusés par la plupart des stations membres de NPR et comptent parmi les programmes de radio les plus populaires du pays. En mars 2018, les programmes de conduite attiraient respectivement une audience de 14,9 millions et 14,7 millions par semaine. NPR gère le système de radio publique par satellite, qui distribue des programmes NPR et d'autres programmes de producteurs et de réseaux indépendants tels que American Public Media et Public Radio. International. Son contenu est également disponible à la demande en ligne, sur les réseaux mobiles et, dans de nombreux cas, sous forme de podcasts.

Site Web : npr.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à NPR. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.