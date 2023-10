Nick Jr. est une chaîne de télévision payante américaine gérée par ViacomCBS via le Kids and Family Group de sa division de réseaux nationaux. Il a été lancé le 28 septembre 2009 en tant que spin-off du bloc de programmation préscolaire de longue date du même nom de Nickelodeon, et cible principalement les enfants d'âge préscolaire. La programmation de la chaîne comprend un mélange de programmes produits à l'origine, ainsi que des séries diffusées précédemment et simultanément sur le bloc Nickelodeon et ses itérations précédentes ; en raison des deux entités, Nick Jr. est connu à l'antenne sous le nom de « Nick Jr. Channel » (depuis mars 2018) pour éviter toute confusion, en particulier aux heures de la journée où les deux services diffusent des programmes préscolaires. La chaîne a remplacé Noggin, qui a été relancée en tant que service de streaming en 2015 et agit comme une marque sœur distincte. La programmation de Noggin est distincte de celle de la chaîne Nick Jr., elle diffusait principalement des programmes destinés aux pré-adolescents lors de son lancement et son service de streaming 2015 propose une variété de séries exclusives. La chaîne Nick Jr. et le bloc Nick Jr. sont tous deux actuellement en cours d'exécution. Ce dernier est diffusé en semaine sur Nickelodeon de 8h00 à 14h00. ET (ces horaires varient pendant les mois d'été, les autres périodes de vacances scolaires et les grands jours fériés nationaux), ayant des pauses publicitaires traditionnelles pour certains programmes. Depuis septembre 2018, Nick Jr. était disponible pour environ 70,310 millions de foyers de télévision payante aux États-Unis.

