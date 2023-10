Greenhouse Software (communément appelé Greenhouse) est une société technologique américaine dont le siège est à New York qui fournit un logiciel de recrutement en tant que service. Elle a été fondée en 2012 par Daniel Chait et Jon Stross. La société a levé 2,7 millions de dollars lors d'un tour de table en 2013, 7,5 millions de dollars lors de son tour de série A en 2014, 13,6 millions de dollars lors de son tour de série B en 2015, 35 millions de dollars lors de son tour de série C en 2015 et 50 millions de dollars dans son tour de série D. en 2018. Le cabinet de recherche CB Insights, dans une étude commandée par le New York Times, a classé Greenhouse parmi cinquante startups susceptibles de devenir des licornes, des entreprises valorisées au moins 1 milliard de dollars.

Site Web : greenhouse.com

