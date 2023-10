Groupon est une place de marché mondiale de commerce électronique américaine qui connecte les abonnés aux commerçants locaux en proposant des activités, des voyages, des biens et des services dans 15 pays. Basé à Chicago, Groupon y a été lancé en novembre 2008, puis peu après à Boston, New York et Toronto. En octobre 2010, Groupon était disponible dans 150 villes d'Amérique du Nord et 100 villes d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud, et comptait 35 millions d'utilisateurs enregistrés. Fin mars 2015, Groupon desservait plus de 500 villes dans le monde, près de 48,1 millions de clients actifs et présentait plus de 425 000 offres actives dans le monde dans 48 pays. L'idée de Groupon a été créée par l'ancien PDG et natif de Pittsburgh, Andrew Mason. L'idée a attiré l'attention de son ancien employeur, Eric Lefkofsky, qui a fourni 1 million de dollars en capital de démarrage pour développer l'idée. En avril 2010, la société était valorisée à 1,35 milliard de dollars. Selon un rapport de décembre 2010 réalisé par l'association de marketing de Groupon et publié dans le magazine Forbes et le Wall Street Journal, Groupon « prévoyait que l'entreprise serait en passe de réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars plus rapidement que toute autre entreprise. » Dans sa première En tant que société publique, Groupon a annoncé une perte de 9,8 millions de dollars sur une base ajustée au quatrième trimestre 2011, décevant les investisseurs. D'autres inquiétudes des investisseurs sont apparues après que la société a révisé à la baisse ses revenus de 2011 en mars 2012.

Site Web : groupon.com

