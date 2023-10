Squarespace, Inc. est une société privée américaine basée à New York. Il fournit un logiciel en tant que service pour la création et l'hébergement de sites Web, et permet aux utilisateurs d'utiliser des modèles de sites Web prédéfinis et des éléments par glisser-déposer pour créer et modifier des pages Web. En 2004, Anthony Casalena a fondé Squarespace en tant que service d'hébergement de blogs alors qu'il étudiait à l'Université du Maryland. Il a été son seul employé jusqu'en 2006, date à laquelle l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires d'un million de dollars. L'entreprise est passée de 30 employés en 2010 à 550 en 2015. En 2014, elle a levé un total de 78,5 millions de dollars en capital-risque ; ajout d'outils de commerce électronique, de services de noms de domaine et d'analyses ; et remplacé son backend de codage par des fonctionnalités de glisser-déposer.

Site Web : squarespace.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Squarespace. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.