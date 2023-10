Lever est une société de logiciels basée aux États-Unis dont le siège est à San Francisco, en Californie, qui propose un système de suivi des candidats pour l'embauche. Elle a été fondée en 2012 par Sarah Nahm, Nate Smith et Randal Truong. Lever a levé 2,8 millions de dollars lors d'un tour de table en septembre 2012, 10 millions de dollars lors de son tour de série A en octobre 2014 et 20 millions de dollars supplémentaires lors de son tour de série B en janvier 2016. En juillet 2017, Lever a levé 40 millions de dollars, portant son financement total à 70 millions de dollars. Il est soutenu par un conseil consultatif qui comprend Aaron Levie, PDG de Box, Marissa Mayer, PDG de Yahoo !, et Jeremy Stoppelman, PDG de Yelp.

Site Web : lever.co

