Yelp est une société publique américaine dont le siège est à San Francisco, en Californie. La société développe, héberge et commercialise le site Web Yelp.com et l'application mobile Yelp, qui publient des avis participatifs sur les entreprises. Elle exploite également un service de réservation en ligne appelé Yelp Reservations. Yelp a été fondée en 2004 par Russel Simmons et Jeremy Stoppelman, anciens employés de PayPal. L'utilisation de Yelp a augmenté et a levé plusieurs cycles de financement au cours des années suivantes. En 2010, son chiffre d'affaires s'élevait à 30 millions de dollars et le site Web avait publié environ 4,5 millions d'avis participatifs. De 2009 à 2012, Yelp s'est développé dans toute l'Europe et en Asie. En 2009, elle a entamé plusieurs négociations avec Google en vue d'une éventuelle acquisition. Yelp est devenue une entreprise publique en mars 2012 et est devenue rentable pour la première fois deux ans plus tard. Au deuxième trimestre 2019, Yelp a déclaré avoir enregistré en moyenne mensuelle 61,8 millions de visiteurs uniques via un ordinateur de bureau et 76,7 millions de visiteurs uniques via son site Web mobile. Au 30 juin 2019, Yelp a déclaré sur sa page Relations avec les investisseurs qu'elle avait reçu 192 millions d'avis sur son site. La société a été accusée d'avoir recours à des pratiques déloyales pour générer des revenus auprès des entreprises évaluées sur son site – par exemple, en présentant davantage d'informations sur les avis négatifs pour les entreprises qui n'achètent pas ses services publicitaires ou en mettant en évidence les publicités des concurrents de ces entreprises non payantes ou, à l'inverse, en excluant les avis négatifs de la note globale des entreprises au motif que les avis « ne sont pas actuellement recommandés ». » Des plaintes ont également été déposées concernant des tactiques agressives et trompeuses de la part de certains de ses représentants publicitaires. La fiabilité du système d'avis de l'entreprise a également été affectée par la soumission de faux avis par des utilisateurs externes, tels que des avis faussement positifs soumis par une entreprise pour promouvoir sa propre entreprise ou des faux avis négatifs soumis sur des entreprises concurrentes – une pratique parfois connue sous le nom d'« astroturfing ». , que l’entreprise a tenté de combattre de diverses manières.

Site Web : yelp.com

