Achats en ligne chez Lazada Singapore ♥ Electronique grand public, maison et vie, télévision, santé et beauté et plus encore. ✪ Achats sans effort ✈ Livraison RAPIDE. Achetez maintenant! Lazada Group est une société technologique multinationale singapourienne qui se concentre principalement sur le commerce électronique. Fondé par Maximilian Bittner avec le soutien de Rocket Internet en 2012, il appartient actuellement au groupe Alibaba après son acquisition en 2016. En 2014, le groupe Lazada exploitait des sites dans plusieurs pays et avait levé environ 647 millions de dollars américains au cours de plusieurs cycles d'investissement auprès de son groupe. des investisseurs tels que Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik et Rocket Internet. En septembre 2019, Lazada a affirmé qu'elle était la première plateforme de commerce électronique d'Asie du Sud-Est, avec plus de 50 millions d'acheteurs actifs par an.

Site Web : lazada.sg

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Lazada Singapore. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.