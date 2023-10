(株式会社DMM.com) est une société de commerce électronique et Internet basée au Japon avec un groupe diversifié d'entreprises qui comprend les achats en ligne et les services de vidéo à la demande. La société gère DMM.com, un site de divertissement en ligne qui permet aux utilisateurs d'acheter des biens et des services tels que des livres électroniques, des jeux, des sorties DVD grand public et des impressions 3D.

Site Web : dmm.com

