TravelPerk est une société de gestion de voyages qui vend ses services aux entreprises. Il fournit des services de gestion des voyages et des dépenses aux entreprises en automatisant les limites de dépenses et les politiques de voyage. Son siège est à Londres, Barcelone et Berlin et a levé 134 millions de dollars en six cycles de financement.

Site Web : travelperk.com

