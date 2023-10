Salesforce.com, inc. est une société américaine de logiciels basés sur le cloud dont le siège est à San Francisco, en Californie. Elle fournit un service de gestion de la relation client (CRM) et vend également une suite complémentaire d'applications d'entreprise axées sur le service client, l'automatisation du marketing, l'analyse et le développement d'applications. En 2020, le magazine Fortune a classé Salesforce au sixième rang de sa « Liste des 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler », sur la base d'une enquête de satisfaction auprès des salariés.

Site Web : login.salesforce.com

