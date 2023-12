Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Phaidon Press est un éditeur mondial de livres sur l'art, l'architecture, le design, la mode, la photographie et la culture populaire, ainsi que de livres de cuisine, de livres pour enfants et de livres de voyage. La société est basée à Londres et à New York, avec des bureaux supplémentaires à Paris et Berlin.

Site Web : phaidon.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Phaidon. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.