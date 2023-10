GQ est un magazine masculin mensuel international américain basé à New York et fondé en 1931. La publication se concentre sur la mode, le style et la culture pour hommes, à travers des articles sur la nourriture, les films, le fitness, le sexe, la musique, les voyages, les sports, la technologie, et des livres sont également présentés.

Site Web : gq.com

