Diply est un site d'actualités sociales publié par la société mère GoViral basée à Londres (Ontario), New York et Toronto. Il se classait autrefois parmi les 100 sites Web les plus populaires au monde et parmi les 20 meilleurs sites Web au Canada. En avril 2019, il figurait parmi les 5 000 sites Web les plus populaires au Canada et parmi les 22 000 meilleurs au monde.

Site Web : diply.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Diply. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.